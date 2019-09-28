Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева выпустили из СИЗО

75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, находившемуся в СИЗО по обвинению в государственной измене, следствие попросило смягчить меру пресечения и ограничить ученого подпиской о невыезде, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Ивана Павлова. У пожилого фигуранта уголовного дела усугубились проблемы со здоровьем.

Поздно вечером 27 сентября члены семьи Кудрявцева встретили его у стен тюрьмы "Лефортово" и увезли домой.

Поводом для преследования физика явилась его научная переписка с бельгийским институтом гидродинамики. Как полагает следствие, ученый передал зарубежным коллегам информацию о гиперзвуковых технологиях в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». Научную переписку сочли прикрытием для передачи секретных данных странам НАТО. Адвокаты утверждают, что речи о государственной тайне и разглашении ее вестись не может, поскольку проект по освоению космоса был полностью открытым.

Летом 2019 года академики РАН выступили с открытым письмом, в котором заявлялось о необходимости вызволить Кудрявцева из стен изолятора. Кудрявцева, страдающего несколькими тяжелыми болезнями, в том числе диабетом, правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным.