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22 июня, 19:59

"Наказание совершенно несоразмерно": Калягин потрясен запрашиваемым сроком для Серебренникова

фото ЗакС политика "Наказание совершенно несоразмерно": Калягин потрясен запрашиваемым сроком для Серебренникова

Народный артист России Александр Калягин, несколько раз выступавший доверенным лицом действующего президента на выборах, опубликовал эмоциональный пост, в котором он не может говорит о своем несогласии со сроком заключения, который запросило у суда для коллеги Калягина Кирилла Серебренникова и его подчиненных государственное обвинение. Шесть лет лишения свободы его не устраивают.

"Как это возможно? Наказание совершенно несоразмерно! Даже тому, в чем их обвиняют. А их обвиняют в хищениях, так определила последняя экспертиза, но ее выводы вызывают массу вопросов у людей, осведомленных и реально знающих предмет", - написал Калягин в Facebook.

По его собственному признанию, актер и режиссер "раздавлен и потрясен".

Кириллу Серебренникову инкриминируют растрату бюджетных денег: по версии следствия, 128 млн рублей было обналичено театром "Седьмая студия", который он возглавляет.

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