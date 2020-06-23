ЗакС Петербурга не стал рассматривать альтернативные поправки в Конституцию

Депутаты городского собрания Петербурга отказались включать в повестку заседания 23 июня законопроект представителя "Яблока" Бориса Вишневского о новых поправках в Конституцию.

"Яблочник", в частности, предлагал закрепить в Основном законе страны, что президент России избирается только на два срока по четыре года.

- Без всяких обнулений, - добавил Вишневский.

Кроме того, ЗакС в очередной раз отказался рассматривать проекты федеральных законов лидера фракции Партия Роста Оксаны Дмитриевой об индексации пенсии работающим пенсионерам и временному возвращению к прежнему пенсионному возрасту (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).

За рассмотрение этих инициатив были только оппозиционные депутаты. Единороссы не голосовали по вопросам включения вопросов в повестку. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров снова обвинил Дмитриеву в том, что она "открыла шлюз для пиара". На этот раз спикер намекнул на то, что делает она это не по своей воле.

- Выполнили поручение и присаживайтесь, - заявил ей Макаров.

Напомним, что возраст выхода на пенсию в России подняли в 2018 году, что привело к акциям протеста по всей стране.

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