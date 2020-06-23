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10:27

Петербургский парламент поддержал ужесточение закона о "наливайках"

фото ЗакС политика Петербургский парламент поддержал ужесточение закона о "наливайках"

Законодательное собрание Петербурга 23 июня приняло документ, меняющий минимальную площадь зала обслуживания точек общепита, которым разрешено торговать спиртным. Вместо 20 кв. м, которые ранее предлагали депутаты, она составит 50 кв. м.

По словам соавтора законопроекта, единоросса Дениса Четырбока, это позволит защитить жителей домов от посетителей распивочных, действующих по соседству с ними.

В настоящее время для торговли алкоголем в жилых домах и на прилегающих к ним территориям нет никаких ограничений по площади. 29 апреля ЗакС принял за основу законопроект, устанавливающий порог в 20 кв. м. Уже тогда Четырбок допустил, что эта величина может быть пересмотрена в сторону увеличения.

"Против" принятия инициативы проголосовали только три депутата. 43 парламентария были "за".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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