Желудков и Шутов вышли в финал голосования на должность главы КСП

В Законодательном собрании Петербурга утром 23 июня состоялся первый тур выборов нового председателя контрольно-счетной палаты города.

41 депутат поддержал Константина Желудкова, 29 – Юрия Шутова. Оба они работают в КСП аудиторами. За третьего претендента, главу администрации МО "Петровский" проголосовали два парламентария.

Таким образом, во второй тур, который состоится 23 июня после полуденного перерыва, вышли Желудков и Шутов. Подробнее о претендентах на пост главы КСП читайте в материале ЗАКС.Ру.