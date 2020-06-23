Беглов: Занимаемся вопросом по открытию всех бань в городе

Представитель петербургского ЗакСа в Смольном Михаил Бродский на заседании петербургского правительства 23 июня заявил, что необходимо тщательнее проработать порядок предоставления субсидий петербуржцам на посещение бань. Губернатор Петербурга Александр Беглов согласился с ним, отметив, что правительство занимается данным вопросом. По его словам, власти города стараются сделать так, чтобы в этой сфере заработала "Карта петербуржца".

Беглов добавил, что правительство также работает над вопросом по открытию всех бань в городе. Он уточнил, что главное сейчас – договориться с Роспотребнадзором.

- Этот вопрос рассматриваем и на малом правительстве. Сейчас главное – договориться с Роспотребнадзором об открытии всех бань в городе. Пока мы открыли только городские, ГУПы, но мы стремимся в ближайшее время принять соответствующие меры, стандарты безопасности для других бань, чтобы как можно быстрее их открыть, - сказал Беглов.

Он отметил, что также необходимо заняться вопросом реконструкции банного комплекса города. Это поможет улучшить качество услуг, считает губернатор.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.