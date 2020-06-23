Кремль: Идея амнистии к 75-летию Победы не обсуждается

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков оповестил: в аппарате главы государства разговоров об амнистии по случаю годовщины со Дня Победы не идёт, информирует ТАСС.

"Идея амнистии к 75-летию Победы не обсуждается", - уточнил чиновник.

Напомним, в начале текущего года ЛДПР внесла на рассмотрение нижней палаты федерального парламента проект амнистии к 75-летию Победы. Документ предлагает распространить амнистию в том числе на впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, на матерей несовершеннолетних детей, отцов-одиночек, а также на женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет, инвалидов.

Позднее депутат Сергей Шаргунов также внес проект об амнистии осужденных за "преступления, совершенные в ходе несанкционированных собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований их участниками", в том числе фигурантов "московского дела".

Несмотря на это, ещё в апреле глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников заявил, что в парламенте не готовятся рассмотреть ни одну инициативу об амнистии.