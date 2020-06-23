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14:37

Скончался врач-реаниматолог петербургского роддома №9

фото ЗакС политика Скончался врач-реаниматолог петербургского роддома №9

Ещё один петербургский медик умер в период пандемии коронавирусной инфекции, оповещает "Фонтанка", ссылаясь на полученную от комитета по здравоохранения информацию.

Скончался врач-реаниматолог, трудившийся в роддоме №9. Фамилия врача и причина его смерти не уточняются. 

Ранее ЗАКС.Ру сообщал, что на прошлой неделе от COVID-19 погибли трое городских медиков: заведующий вторым терапевтическим отделением больницы Святого Георгия Игорь Менакер, 33-летний офтальмолог из больницы №2 Дмитрий Яровой и 73-летний врач скорой помощи Евгений Захаров.

Врачи ранее учредили собственный "Список памяти" в честь коллег, погибших в борьбе с COVID-19. В нем значатся свыше 40 медиков. Стихийный мемориал разбит у стен городского комздрава.

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