В КРТИ сменился первый замглавы: им стал Сергей Баринов

Первым замглавы петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры назначен Сергей Баринов, извещает "Фонтанка". Чиновник будет курировать строительство, проектирование и перспективное развитие сферы.

Баринов - уроженец Ленинграда. В 2007-2009 годах занимал пост руководителя СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства". После ухода получил должность директора по стратегическому развитию в ООО "ЕвроТрансСтрой", где проработал почти десять лет.

В течение года - с 2019 по 2020-й - являлся замглавы петербургского филиала "Автодора". Последнее время работал в "Мостостресте".

После того, как новым начальником КРТИ стал Андрей Левакин, там начались кадровые перестановки. Покинул ведомство первый зампредседателя Андрей Семчанков, а непосредственным замом стал Юрий Корнилов, работавший с Левакиным в ФКУ "Ространсмодернизация". Позднее в комитете появились еще два заместителя, один из которых опять же ранее трудился в "Ространсмодернизации".