Задержанных у суда по делу "Сети"* около суток держат в отделах полиции

Большая часть задержанных у здания 1-го Западного окружного военного суда, где 22 июня огласили приговор Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову, осужденным за участие в "террористическом сообществе "Сеть" (часть 2 статьи 205.4 УК РФ), спустя сутки остается в 76 и 78 отделах полиции, сообщил Telegram-канал Rupression, который ведет группа поддержки фигурантов этого дела.

Всего в двух отделениях сейчас находится 17 человек. При этом из отдела полиции № 1 всех задержанных уже отпустили. На них составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

"Нам сообщают, что по телефону в 76 отделе полиции СПб в начале второго ответили, что в ближайший час повезут задержанных в Смольнинский районный суд (3-я Советская ул., д. 40). Непонятно, так ли это — сейчас по телефону давать какую-либо информацию отказываются", - говорится в сообщении Rupression.

При этом подробностей о том, в какой суд и когда отправят тех, кто попал в 78 отдел, пока нет. Супруга Бояршинова Яна Сахипова, которая находится в этом отделении в качестве задержанной, рассказала ЗАКС.Ру, что полицейские до сих пор не объявили эту информацию и в отделении "ничего не происходит".

Напомним, Филинков получил 7 лет колонии общего режима, Бояршинов – 5,5 лет. О том, как задерживали людей, пришедших их поддержать, читайте в материале ЗАКС.Ру.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории России