Блицкриг у военного суда

Пение песен, игра в барабаны и совет читать книги - за это 22 июня полицейские задерживали людей, собравшихся у 1-го Западного окружного военного суда, чтобы поддержать осужденных по делу "Сети"*. В отделения попали 30 человек.

Два здоровых мужика в полицейской форме и касках, тащат под руки петербурженку Яну Сахипову. Она падает на асфальт. Ее пытаются обхватить три другие девушки. Полицейские оттаскивают их. Сотрудникам МВД не понравилось, что Сахипова пела песню "Это пройдет" группы "Порнофильмы" у здания 1-го Западного окружного военного суда вскоре после того, как ее мужа Юлия Бояршинова отправили на 5,5 лет в колонию, обвинив в участии в "террористическом сообществе "Сеть". Мама Бояршинова Татьяна Копылова в нескольких шагах от автозака, куда заталкивают задержанных, повторяет одно и то же слово: "Фашисты".

Всего в отделения полиции Петербурга попали 30 из примерно сотни человек, пришедших к зданию суда в день приговора по делу "Сети". Его оглашение назначили на 12-00. Подсудимых Бояршинова и Виктора Филинкова привезли заблаговременно - более чем за три часа. Из группы поддержки к этому времени почти никто еще не пришел. Народ стал активно собираться у судебного здания с 10-30. Дежурившие полицейские внимательно следили за растущей группой и время от времени напоминали, что из-за коронавируса в городе запрещено даже одиночное пикетирование.

К 11-30 у суда было человек 80. В основном, правозащитники и политические активисты, причем совершенно разных взглядов. Рядом с молодыми анархистами, либертарианцами и "навальнистами" можно было встретить мужчин постарше со Сталиным на значках или нашивкой "Союз советских офицеров" ну рукаве. Внутрь здания суда пустили только 15 человек: родственников подсудимых и нескольких журналистов. Одними из первых места заняли участники съемочной группы канала НТВ, репортеры которого прославились своими скандальными "расследованиями" дела "Сети".

Первое задержание случилось еще до оглашения приговора. Парень в берете приковал себя наручниками к железной ограде напротив главного входа в суд. Выбросил в небо пачку листовок и зажег красный фаер, скандируя "Тяга к свободе крепче всех тюрем". Толпа отреагировала аплодисментами. Полицейские бросились хватать активиста, но обнаружили, что он прикован. На то, чтобы обрезать цепочку его наручников, ушло не менее пяти минут. Все это время парень продолжал скандировать лозунги и смеяться над силовиками. Кто-то включил на портативной колонке песню "Это пройдет" "Порнофильмов". Толпа стала подпевать:

"Это точно пройдёт!

С пакетом мокрым на голове,

С электрометками на руке

Моя Россия сидит в тюрьме".

Перед тем как парня увели в автозак, он успел сообщить свое имя: Павел Крисевич. Судя по старым интернет-публикациям, коммунист.

Приговор на улице слушали со смартфонов, подключившись к стриму "Медиазоны". Озвученные сроки - 7 лет Филинкову и 5,5 лет Бояршинову - люди встретили спокойно. Казалось, что они переваривают эту информацию. Через несколько минут тишину прервал крик "Позор". Это мимо толпы собравшихся проезжал автомобиль с логотипом НТВ. Ему преградили дорогу. Подошли полицейские и попросили расчистить проезд, но как только они отвернулись ситуация повторилось. На дистанции 50 метров дорогу машине преграждали раза четыре, действуя на нервы сотрудникам телеканала, который у собравшейся молодежи ассоциируется с репрессиями и госпропагандой.

К 12-20 толпа переместилась к торцу здания, откуда должны были вывести осужденных. Людей было уже около сотни. К полиции тоже подъехало подкрепление из экипированных коллег. Через некоторое время прибыл ОМОН. Полицейский в мегафон предупредил о недопустимости публичных мероприятий. У него спросили, в чем состоит мероприятие у здания суда. Он отвел в сторону громкоговоритель и сказал что-то в духе "не валяйте дурака".

Волна задержаний началась после исполнения под гитару все той же песни группы "Порнофильмы". Гитарист попал в автозак первым. "Космонавты" схватили его, едва он успел допеть про мандат единоросса. Следом задержали еще несколько подпевавших, в том числе Сахипову и пытавшихся сцепиться с ней девушек. В автозак попал инвалид первой группы по зрению Дмитрий Глюз. Он тоже пел крамольную песню. Всего в полицейский автобус посадили 12 человек. Оттуда продолжали скандировать лозунги и строчки про то, что "Моя Россия сидит в тюрьме".

Мама Бояршинова, впечатленная тем, как полицейские практически волоком тащили по асфальту нескольких задержанных, вступила в разговор с полковником МВД. Она пыталась взывать к его сыновьим чувствам, но офицер оскорбился.

- Вы говорите необдуманные слова и оскорбляете мою мать. Вы же тоже чья-то мать? - спросил полковник.

- Я мать Юлика Бояршинова, которому пять с половиной лет дали ни за что.

Сотрудник предпочел отвернуться и закончить разговор, то ли поняв, что не вывезет эмоциональный накал, то ли увидев, что их диалог снимают на мобильные телефоны несколько человек.

Между тем, не заставил себя долго ждать второй автозак. Это был менее габаритный минивэн, в который, тем не менее, умудрились поместить около 10 человек. Среди задержанных оказалась бывшая член Общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая, первая рассказавшая о пытках в деле "Сети", а также участники самба-бэнда, которые решили поприветствовать осужденных барабанным боем. Бояршинов когда-то сам был участником коллектива ударников и нередко после судов коллеги, знакомые и нет, стучали в барабаны рядом с автозаками. Никогда никаких вопросов это не вызывало, но если в стране коронавирус, делать подобное, конечно, нельзя. Всех музыкантов задержали.

В один микроавтобус с ними посадили тех, кто, увидев осужденных в сопровождении конвойных, принялись скандировать "Свободу", а также парень, который крикнул Бояршинову: "Юлик, смотри, я отпросился с работы. Не отчаивайся. Читай книги". После того как минивэн набили, подогнали следующий, а затем еще один.

Всего, по данным "ОВД-Инфо", задержали 30 человек. Их развезли по отделам полиции №№ 1, 76 и 78. На одних доставленных обещали составить протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения). По ней предусмотрены штрафы до 20 тысяч рублей или обязательные работы. На других - по части 6.1 той же статьи (то же нарушение, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения) или по 19.3 КоАП (неповиновение требованию полицейского). По ним возможен арест на срок до 15 суток, а значит задержанных могут оставить на ночь в отделении. Активистку Марину Кен увезли из 78 отдела на скорой.

К дверям полицейских отделений переместилась часть людей, стоявших у здания суда. У его стен больше ничего интересного не происходило. Поддерживать было некого - осужденных очень быстро вывели и увезли, причем автозак подъехал вплотную к выходу, чтобы собравшимся было видно Филинкова и Бояршинова всего пару секунд. Блицкриг удался.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников