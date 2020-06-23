Суд вернул осужденным за теракт в метро иск об условиях содержания в СИЗО

Колпинский суд Петербурга вернул осужденным по делу о теракте в метрополитене Акраму Азимову и Мухмадюсупу Эрматову заявления к региональному УФСИН об условиях содержания в СИЗО, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Ранее суд оставил заявления без движения, сочтя, что они поданы с нарушением формы и содержания, также нашли нарушения в приложенных документах. По словам представителей судов, до установленного срока – 15 июня – недостатки устранены не были.

Азимов и Эрматов подали иск к УФСИН по Петербургу в мае. Они жаловались на условия содержания в СИЗО: отказ отправлять их письма по надуманным причинам, отказ в разговоре с родственниками, содержание с курящими сокамерниками, отсутствие питьевой воды, малое время для сна, транспортировки без горячей пищи.

Азимов просил обязать ответчика устранить нарушения и взыскать компенсацию в 238 тысяч рублей. И он, и Эрматов по делу о взрыве в метро Петербурга в 2017 году приговорены к 28 годам колонии каждый.