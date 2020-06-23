Путин предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю Россию

Во время обращения по ситуации с коронавирусом и принимаемым решениям по борьбе с ним Владимир Путин заявил, что в России начиная с 1 июля будет введен новый налоговый режим для самозанятых.

Самозанятым отныне можно будет всем гражданам РФ старше 16 лет. Таким образом, ожидается, что в стране появился не менее 3 млн молодых предпринимателей.

Кроме того, ранее сегодня Путин пролонгировал социальные выплаты семьям, имеющим детей до 16 лет, а также уведомил о повышении налоговой ставки на доходы физических лиц с 13% до 15% - данная мера коснется лишь тех, чьи ежегодные доходы превышают 5 млн рублей.