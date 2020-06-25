В Политехе работают над созданием новой вакцины против коронавируса

Ученые из Политеха приступили к разработке вакцины от коронавирусной инфекции, в основу которой положена самореплицирующаяся РНК, пишет ТАСС со ссылкой на сотрудника университета Андрея Васина.

"Мы рассматриваем вариант использования рецептор-связывающего домена, а также полноразмерного белка", - рассказал он подробности.

К аналогичным изысканиям, уже совершенным НИИ гриппа, специалист относится спокойно - тем более, в нем Васин тоже работает.

"Какая из разрабатываемых вакцин будет эффективной, реально дойдет до регистрации и клинического применения, мы, наверное, узнаем в течение ближайшего года", - рассудил ученый.

Отметим, что созданную в НИИ гриппа вакцину в июле протестируют на добровольцах.