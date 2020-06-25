В НИИ гриппа ожидают вытеснения коронавируса летними сезонными инфекциями

Специалисты из НИИ гриппа, где ранее разработали вакцину от коронавируса и где ее планируют тестировать на добровольцах, рассчитывают на то, что нынешним летом сезонные болезни снизят интенсивность заболеваемости COVID-19. Такая тенденция предсказуема для стран с умеренным климатом, о чем пишет ТАСС со ссылкой на и.о. директора института, Дмитрия Лиознова.

"Известно, что происходит временное вытеснение SARS СоV-2 респираторными кишечными вирусами, которые характерны для летнего сезона. Прежде всего, это риновирусы и энтеровирусы", - приводится соображение ученого.

Однако же, у россиян еще нет достаточного иммунитета, поскольку 70% еще не переболело коронавирусом. Из этого следует, рассудил Лиознов, вкупе со вновь открывающимися возможностями перемещения, что снижение заболеваемости пандемической инфекцией если и будет, то не слишком сильное.

Отметим, что сегодня, 25 июня, стало известно, что ученые, работающие в Политехе, начали разрабатывать еще одну вакцину против коронавируса.