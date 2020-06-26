В рамках дела "Седьмой студии" экс-сотрудницу Минкульта Апфельбаум обвинили в халатности

В рамках оглашения приговора по делу "Седьмой студии" соратницу Кирилла Серебренникова, бывшую сотрудницу Министерства культуры Софью Апфельбаум признали виновной в халатности - якобы она знала о преступном умысле режиссера и помогала ему выводить государственные деньги.

133 млн рублей, отмечается в приговоре, было выведено для обналичивания, из них 129 млн обвиняемые присвоили и распорядились по своему усмотрению.

Примечательно, но дело Апфельбаум могут прекратить за истечением срока давности, делится ТАСС.

Пока что в заседании объявлен 15-минутный перерыв.

Обновлено в 13:10.

Софья Апфельбаум вину в инкриминируемом ей деянии полностью признала.

Ранее Серебренникова признали виновным в мошенничестве.

"Заведомо зная о выделении денежных средств, Серебренников и Итин путем обмана сотрудников Минкультуры приняли решение создать устойчивую, сплоченную группу. <...> Согласно преступному плану и распределению преступных ролей Серебренников осуществлял координацию…", - указывал, читая приговор, служитель Фемиды.

В рамках дела перед судом, кроме Серебренникова, предстали бывший генпродюсер театра Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум, которых обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму в 129 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Кроме заключившей сделку со следствием бухгалтера Нины Масляевой, никто вину не признает.

У суда собралось порядка 400 человек. Полиция оцепила здание.