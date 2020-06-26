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15:05

Смольный рассказал об изменениях в работе транспорта во время "Алых парусов"

фото ЗакС политика Смольный рассказал об изменениях в работе транспорта во время "Алых парусов"

В Петербурге 27 июня и в ночь на 28 июня будут изменены маршруты общественного транспорта в связи с проведением праздника выпускников "Алые паруса", сообщили в комитете по транспорту.

С 08:00 27 июня до 02:00 28 июня будет закрыто движение по Большому Петровскому мосту и улице Савиной. Автобусы №14 будут следовать от остановки "Крестовский остров" по действующей трассе до Морского проспекта, затем по маршруту Морской проспект – Петроградская улица – Большой Крестовский мост – Большая Зеленина улица, и далее по действующей трассе до конечной "Метро "Выборгская"". По аналогичному объездному маршруту будут ходить и маршрутки № К-131.

С 19:00 27 июня до 01:00 28 июня будет закрыто движение по Приморскому проспекту на участке от Яхтенной улицы до улицы Савушкина. Автобус № 134А проследует от остановки "Лахтинский разлив" по действующей трассе до Яхтенной улицы, затем по Яхтенной улице, улице Савушкина и далее по действующей трассе до конечной остановки "Афонская улица". Автобус № 134Б пройдет от остановки "Афонская улица" по действующей трассе до улицы Савушкина, затем к Школьной улице до остановки "Лахтинский разлив".

С 22:00 27 июня до 01:00 28 июня закроется движение транспорта по ЗСД от Приморского проспекта до набережной реки Екатерингофки. Ночной автобус № 3М будет работать на участке от станции метро "Рыбацкое" до станции метро "Приморская".

Ряд остановок общественного транспорта на некоторое время будет отменен. Так, 27 июня с 08:00 до окончания движения транспорта будут отменены остановки на Рюхиной улице и на конечной станции "Крестовский остров" (маршруты автобусов №№ 10, 14, 25). В тот же день с 17:00 будут закрыты конечная остановка на перекрестке Наличной и Уральской улиц (автобусы №№ 3М, 1, 6, 7, 41, 42, 47, 100, 128, 151, 152, 152, троллейбусы №№ 9, 10, 11) и конечная остановка "Улица Кораблестроителей" (трамваи №№ 6, 40, троллейбусы №№ 9, 10, 11).

"Алые паруса" в 2020 году пройдут без зрителей из-за эпидемии коронавируса, но с концертом и традиционным проходом брига, которые будут транслировать онлайн. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как будет проходить праздник. В частности, бриг в этом году будет путешествовать не по Неве вдоль стрелки В.О. и Дворцовой набережной, а в акватории Финского залива.

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