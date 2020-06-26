Перепланировка фасада исторического дома на Фонтанке стала поводом для уголовного дела

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение памятника культуры) из-за перепланировки фасада исторического дома на набережной реки Фонтанки, сообщается на сайте СК.

По версии следствия, неустановленное лицо умышленно разобрало подоконную часть объекта культурного наследия "Придворно-прачечный дом с придворно-прачечным заведением" и "Новый придворно-служительский дом", чтобы устроить вход в одну из квартир. Сейчас следователи, в том числе, устанавливают причастного к совершению преступления.

"Фонтанка.ру" упоминает как владельца этой квартиры главу архитектурного бюро "Герасимов и партнеры" Евгения Герасимова. В разговоре с изданием он заявил, что новая металлическая дверь в историческом здании появилась после согласований с КГИОП, и что ее в ближайшее время заменять деревянной, чтобы она не выбивалась из общего стиля здания. В КГИОП подтвердили, что проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, которую выполняло ООО "ГК Строй-Эксперт".

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о незаконной перепланировки фасада дома. Жильцы жаловались на то, что владелец одной из квартир решил прорубить четыре входных двери в той части фасада, которая выходит на Летний сад.