Верховный суд отложил заседание по иску экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд отложил заседание по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту Владимиру Путина из-за неявки сторон, передает "МБХ медиа".

Заседание перенесено на 9 июля. Игнатьев 18 июня умер от коронавируса. Представители истца и ответчика на суд не явились.

Игнатьев оспорил в Верховном суде указ Путина о своем увольнении с поста главы Чувашии. Президент уволил его с формулировкой "в связи с утратой доверия" после двух скандалов. Сначала в январе Игнатьев заявил, что следует "мочить" журналистов, критикующих власть. После этого в интернете появилось видео, на котором Игнатьев во время передачи ключей от служебных машин сотрудникам МЧС заставил одного из них подпрыгивать, подняв связку повыше.