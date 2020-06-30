Суд отменил перевод петербургского бизнесмена Михальченко под домашний арест

Апелляционный военный суд отменил перевод бизнесмена Дмитрия Михальченко под домашний арест, передает "Фонтанка.ру".

Изменение меры пресечения Михальченко оспорила военная прокуратура. Также апелляция была подана на перевод под домашний арест еще одного фигуранта дела Андрея Каминова. Представление удовлетворено, подсудимые остаются в СИЗО.

Михальченко находится под арестом с 2016 года: сначала по делу о контрабанде алкоголя, затем его обвинили в создании преступного сообщества для систематических хищений бюджетных денег. Дело касалось исполнения заказов ФСО, в том числе в президентской резиденции в Ново-Огарево.

Кроме Михальченко по делу проходит экс-глава компании "Атэкс" Андрей Каминов. Ему также отменили перевод под домашний арест. Еще один фигурант Александр Родионов уже приговорен к трем годам колонии. Заседание по делу Михальченко назначено на 29 июня, пока оно откладывалось из-за того, что и Михальченко, и Каминов заразились коронавирусом.