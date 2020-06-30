СМИ: СК повторно направил дело сестер Хачатурян в Генпрокуратуру

Следственный комитет повторно направил в Генпрокуратуру уголовное дело сестре Хачатурян, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, дело передано для утверждения обвинительного заключения. Если Генпрокуратура утвердит его, то материалы до конца лета поступят в один из судов Москвы для рассмотрения по существу.

Действия сестер Хачатурян следствие квалифицирует как убийство группой лиц по предварительному сговору, пишет агентство. Материалы в отношении младшей сестры выделены из основного дела: ранее экспериза признала ее невменяемой на момент инкриминируемого ей преступления. Сообщается, что следствие просит направить ее на принудительное лечение.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве их отца. На момент задержания девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они рассказали, что отец годами издевался над ними, в том числе принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но спустя два месяца выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной, следователи – убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

В январе Генпрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам с убийства на необходимую самооборону. Однако следствие это делать отказалось.