18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

22:06

Члены Горизбиркома обсуждают вопрос обращения в СК по инциденту с Френкелем

фото ЗакС политика Члены Горизбиркома обсуждают вопрос обращения в СК по инциденту с Френкелем

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский сообщил ЗАКС.Ру, что он с коллегами обсуждал вопрос обращения в следственные органы для расследования инцидента на избирательном участке №2191. Там 30 июня сотрудник полиции применил силу к корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю, когда решил вывести его из помещения УИК по просьбе председателя Валентины Ландышко. У журналиста в итоге сломана рука, врачи направили его на операцию.  

Краснянский заявил, что обращение в СК планируется для установления истины: что там произошло.

- Как я обсуждал сегодня с коллегами, надо обратиться в Следственный комитет, пускай разбираются, устанавливают, кто виноват. Но, упаси боже, нет никакого у нас мнения, что виновата избирательная комиссия, виноват Френкель, или виноват полицейский, или виновата гроза, ветер… Нет, мы не знаем, - сказал член ГИК.

Он добавил, что Горизбирком не следственный орган, не суд. Поэтому, по его словам, Санкт-Петербургская избирательная комиссия не может оценивать чью-либо степень вины.

Член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что ее ни к какому обсуждению не привлекали. 

- Когда вам говорят, что Горизбирком обсуждает, это значит, что обсуждает несколько членов Горизбиркома, условно говоря, допущенных к каким-то обсуждениям. Меня вообще никто не ставит в известность, - заявила Покровская.

По ее словам, она разбиралась в ситуации на УИК №2191 самостоятельно. В том числе ознакомилась с видеозаписью произошедшего, которую разместили в интернете, уточнила член ГИК. 

Покровская отметила, что в порядке проведения голосования по поправкам не указаны причины, по которым представителя СМИ могут удалить из помещения для голосования. С участка Френкеля можно было бы вывести, только если бы он совершал какие-то противоправные действия, добавила член Горизбиркома. Она напомнила, что сейчас существует две точки зрения:

- Одна позиция – это позиция самого Френкеля, и некоторых членов УИК, и тех, кто оказался там на избирательном участке – о том, что Френкель ничего противоправного не делал. Единственное, что он сделал – это сфотографировал нагрудный знак сотрудника полиции, после чего тот применил к нему физическую силу, безусловно чрезмерную. Даже если бы Френкель вообще не знаю что там делал… Он был безоружен, он не применял сам силу по отношению к окружающим. Какого черта вообще ему руку сломали?

Другая позиция – это точка зрения участника происшествия Дмитрия Абрамова, отметила Покровская. Напомним, он сообщил, что является наблюдателем на участке, и говорил, что не верит в перелом руки корреспондента. Позже Общественная палата, которая направляла наблюдателей на участки, заявила, что Абрамова никуда не назначала

Покровская отметила, что неизвестно, по какой причине тогда Абрамов присутствовал на избирательном участке:

- Что он там делал? Почему Абрамову можно там находиться, а Френкелю нельзя? 

В настоящий момент Следственный комитет Петербурга уже сообщил о начале проверки. Прокуратура города заявила, что взяла ситуацию на контроль. 

"Медиазона" сообщила, что Френкелю необходима срочная операция на руку – он пробудет в больнице минимум до понедельника. Также издание написало, что адвоката Ольгу Карачеву из "Апологии протеста", которая представляет интересы журналиста, не пускают в здание Следственного комитета. Она хочет подать заявление о нападении на Френкеля.  

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
22:06 Члены Горизбиркома обсуждают вопрос обращения в СК по инциденту с Френкелем

20:55 В России завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию

20:22 Петербургские сотрудники Минобороны стали фигурантами уголовного дела

19:59 "Агора" обратилась в ОБСЕ из-за нападения на журналиста Френкеля

19:30 Явлинский: Голосование по поправкам оскорбляет общественный интеллект

18:59 СЖ Петербурга просит МВД и прокуратуру проверить инцидент с Френкелем на УИК №2191

18:58 В Петербурге вновь заработают музеи и фитнес-центры

18:52 СМИ: СК повторно направил дело сестер Хачатурян в Генпрокуратуру

18:45 Глава УИК №2191: Френкель просто упал, его не толкал никто

18:38 Наблюдатель УИК №2191 и экс-депутат Абрамов сомневается, что у Френкеля сломана рука

18:31 Из-за урагана в Петербурге пострадали четыре человека

17:58 Два здания на Шпалерной улице обрели статус памятников

17:55 Илью Ткаченко задержали за майские пикеты "Стратегии-18"

17:30 Вишневский потребовал наказать полицейского, который травмировал руку корреспонденту "Медиазоны"

17:30 Кадыров заявил о необходимости пожизненного правления Путина

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru