Члены Горизбиркома обсуждают вопрос обращения в СК по инциденту с Френкелем

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский сообщил ЗАКС.Ру, что он с коллегами обсуждал вопрос обращения в следственные органы для расследования инцидента на избирательном участке №2191. Там 30 июня сотрудник полиции применил силу к корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю, когда решил вывести его из помещения УИК по просьбе председателя Валентины Ландышко. У журналиста в итоге сломана рука, врачи направили его на операцию.

Краснянский заявил, что обращение в СК планируется для установления истины: что там произошло.

- Как я обсуждал сегодня с коллегами, надо обратиться в Следственный комитет, пускай разбираются, устанавливают, кто виноват. Но, упаси боже, нет никакого у нас мнения, что виновата избирательная комиссия, виноват Френкель, или виноват полицейский, или виновата гроза, ветер… Нет, мы не знаем, - сказал член ГИК.

Он добавил, что Горизбирком не следственный орган, не суд. Поэтому, по его словам, Санкт-Петербургская избирательная комиссия не может оценивать чью-либо степень вины.

Член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что ее ни к какому обсуждению не привлекали.

- Когда вам говорят, что Горизбирком обсуждает, это значит, что обсуждает несколько членов Горизбиркома, условно говоря, допущенных к каким-то обсуждениям. Меня вообще никто не ставит в известность, - заявила Покровская.

По ее словам, она разбиралась в ситуации на УИК №2191 самостоятельно. В том числе ознакомилась с видеозаписью произошедшего, которую разместили в интернете, уточнила член ГИК.

Покровская отметила, что в порядке проведения голосования по поправкам не указаны причины, по которым представителя СМИ могут удалить из помещения для голосования. С участка Френкеля можно было бы вывести, только если бы он совершал какие-то противоправные действия, добавила член Горизбиркома. Она напомнила, что сейчас существует две точки зрения:

- Одна позиция – это позиция самого Френкеля, и некоторых членов УИК, и тех, кто оказался там на избирательном участке – о том, что Френкель ничего противоправного не делал. Единственное, что он сделал – это сфотографировал нагрудный знак сотрудника полиции, после чего тот применил к нему физическую силу, безусловно чрезмерную. Даже если бы Френкель вообще не знаю что там делал… Он был безоружен, он не применял сам силу по отношению к окружающим. Какого черта вообще ему руку сломали?

Другая позиция – это точка зрения участника происшествия Дмитрия Абрамова, отметила Покровская. Напомним, он сообщил, что является наблюдателем на участке, и говорил, что не верит в перелом руки корреспондента. Позже Общественная палата, которая направляла наблюдателей на участки, заявила, что Абрамова никуда не назначала.

Покровская отметила, что неизвестно, по какой причине тогда Абрамов присутствовал на избирательном участке:

- Что он там делал? Почему Абрамову можно там находиться, а Френкелю нельзя?

В настоящий момент Следственный комитет Петербурга уже сообщил о начале проверки. Прокуратура города заявила, что взяла ситуацию на контроль.

"Медиазона" сообщила, что Френкелю необходима срочная операция на руку – он пробудет в больнице минимум до понедельника. Также издание написало, что адвоката Ольгу Карачеву из "Апологии протеста", которая представляет интересы журналиста, не пускают в здание Следственного комитета. Она хочет подать заявление о нападении на Френкеля.

София Саттарова