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18:38

Наблюдатель УИК №2191 и экс-депутат Абрамов сомневается, что у Френкеля сломана рука

фото ЗакС политика Наблюдатель УИК №2191 и экс-депутат Абрамов сомневается, что у Френкеля сломана рука

Наблюдатель на УИК №2191 и бывший муниципальный депутат МО "Дворцовый округ" Дмитрий Абрамов сомневается в том, что у корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля сломана рука. Абрамов заявил, что журналист пришел на участок устроить конфликт и скандал. Руку ему никто не ломал, он сам ударился о стену и упал, считает наблюдатель.

По его версии, Френкель хамил и председателю участковой комиссии и сотрудникам полиции. Корреспондент якобы отказался регистрироваться в списке присутствующих, сказал Абрамов. Он добавил, что тогда журналиста попросили покинуть помещение, но он выходить не захотел и стоял в проходе, мешая неким избирателям голосовать. Тогда глава УИК и попросила полицейских вывести Френкеля, заявил Абрамов:

- Председатель соответственно обратилась к сотрудникам полиции, чтобы они пресекли его хулиганские действия. Сотрудники полиции попросили его покинуть участок, он начал хамить уже полиции, а полицейские начали его вытеснять от участка. Вот здесь это было. Полицейские пошли на него, он от них дернулся и вот под эту дверь упал. По всей видимости об эту ручку и…

Наблюдатель добавил, что корреспондент якобы "кричал хорошо поставленным актерским голосом". Все было постановочно, уверен Абрамов.

Напомним, ранее 30 июня Френкель прибыл на УИК №2191 из-за информации о том, что одного из членов комиссии пытаются удалить с участка. Корреспондент сообщил, что отказался только сообщить часть своих персональных данных - место проживания. Присутствовавший на участке член ТИК №16 Владимир Молодоженя рассказал ЗАКС.Ру, что Абрамов наступал на ноги Френкелю, толкал его и хамил. Полицейские же повалили корреспондента на пол и травмировали руку. По информации "Медиазоны", Френкелю диагностировали перелом руки. Ему потребуется операция, а в больнице он пробудет до понедельника, сообщило издание. 

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