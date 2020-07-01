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Поправки в Конституцию

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15:55

Протестующие встретили поливальные машины на Дворцовой площади криками "Позор", один активист задержан

фото ЗакС политика Протестующие встретили поливальные машины на Дворцовой площади криками "Позор", один активист задержан

На Дворцовую площадь в Петербурге вскоре, после начала флешмоба против поправок в Конституцию, приехали пять поливальных машин, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Участники акции блокировали технике проезд. Одного из активистов задержали.

Как сообщает корреспондент ЗАКС.Ру, присутствующие кричали в адрес приехавших коммунальщикам "Позор" и "Провокация губернатора" и встали на пути поливальных машин. 

На одном из участков площади также начали устанавливать ограждения вокруг большой лужи, вероятно, планируются какие-то технические работы. 

Приехавшие на место сотрудники ДПС попросили граждан не мешать проезду техники и предупредили о возможных задержаниях. После этого активисты начали уходить с пути поливальных машин. 

Сотрудники правоохранительных задержали участника акции Владислава Слепова, объясняя свои действия тем, что он якобы создавал помехи проезду спецтехники. 

Поливальные машины продолжили отмывать Дворцовую площадь после дождя. 

Обновлено: Telegram-канал "Объектив реалий" сообщает, что задержанного отпустили

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София Саттарова

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