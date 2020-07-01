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Поправки в Конституцию

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17:53

Полиция задержала активиста Павла Иванкина

фото ЗакС политика Полиция задержала активиста Павла Иванкина

Сотрудники полиции 1 июля задержали активиста Павла Иванкина, когда он уходил с Дворцовой площади после флешмоба против поправок в Конституцию, сообщил он сам ЗАКС.Ру. По его словам, он "буквально зашел под арку", когда его решили задержать. Для этого полицейским пришлось пробежаться, отметил Иванкин.

Он рассказал, что причиной задержаний стала якобы акция прошедшая 15 февраля у ТРЦ "Галерея". Тогда у центра прошла серия одиночных пикетов против поправок в Конституцию. Сейчас Иванкин, по его словам, находится в машине правоохранительных органов у 1-го отдела полиции.

Активист также сообщил, что полицейские "караулили" его около дома два дня. Ему "удалось их перехитрить" и выйти из дома, уточнил Иванкин. 

По данным Telegram-канала "Объектив реалий", полиция также остановила на Троицком мосту машину, в которой находится активист Евгений Мусин. 

Ранее на Дворцовой площади состоялась акция противников поправок, "обнуляющих" президентские сроки Владимира Путина. На мероприятии присутствовало около ста человек. Во время акции на площадь приехали поливальные машины.

София Саттарова

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