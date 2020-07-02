На ЛГБТ-активистку Цветкову составили очередной протокол о пропаганде гомосексуализма

МВД выписало ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой ещё один протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних из-за публикации "ВКонтакте" изображения с подписью "Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи".

"ФСБ организовала, как и остальные два дела против меня. Составляли протокол в МВД", - поделилась девушка в разговоре с "МБХ медиа".

В протоколе указано, что с июля оп август 2019 года Цветкова распространяла в соцсети материалы, содержащие в себе пропаганду гомосексуализма, "а также информацию, направленную на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающий интерес".

Теперь девушке может грозить штраф до 50 тысяч рублей. В декабре 2019 года к ней уже применяли аналогичную санкцию, руководствуясь изображениями, опубликованными на её личной странице ВК.

Кроме того, Цветковой инкриминируют тиражирование порнографических снимков из-за её анатомически подробных рисунков, опубликованных в феминистическом паблике "Монологи вагины". С ноября прошлого года девушка пребывала под домашним арестом, однако в середине марта его отменили. Ранее ей предъявили окончательное обвинение.