Полиция аннулировала заявление на члена ТИК №6 Людмилу Прейман - ее отпустили

Из 54 отдела полиции отпустили задержанную в администрации Красносельского района члена территориального избиркома №6 с правом совещательного голоса Людмилу Прейман, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Задержали ее по заявлению охранницы районной администрации, которая не впускала Прейман в ТИК.

Защитник члена ТИК Никита Сорокин заявил ЗАКС.Ру, что Прейман ничего не нарушала. К этому же выводу, по его словам, пришли сотрудники полиции.

- Состава правонарушения в действиях Людмилы Прейман нет, поэтому сотрудники полиции ее отпустили. К административной ответственности она привлечена не будет. Претензий к сотрудникам полиции никто не имеет, - сообщил Сорокин.

Сама Прейман рассказала, что сотрудники полиции аннулируют заявление охранницы. Она отметила, что в ее действиях не нашли ничего противоправного:

- Сказали: "В общем, мы посмотрели, да, ты ничего противоправного не совершала. Когда они увидели, что я действительно член ТИК, что я имею право находиться там.

Напомним, Прейман пыталась пройти в ТИК №6, расположенный в районной администрации, после завершения рабочего дня. Сотрудница охраны на входе заявила, что у неё распоряжение никого не пропускать. В итоге охранница вызвала полицию и написала заявление на Прейман, обвинив ее в мелком хулиганстве.

София Саттарова