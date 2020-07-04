Главреда "Псковской ленты новостей" предостерегли от пикетов в поддержку Прокопьевой

Полицейские вручили предостережение о недопустимости нарушений главному редактору "Псковской ленты новостей" Денису Камалягину после того, как он анонсировал одиночные пикеты в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, передает "МБХ медиа".

Камалягина вызвали в отдел полиции на беседу, причем о визите правоохранителей он узнал от соседей, поскольку сам дома отсутствовал. Позже ему позвонили и сказали, что считают его организатором серии одиночных пикетов в поддержку Прокопьевой в Пскове, поскольку анонсы размещены на сайте издания и в Telegram-канале.

По словам Камалягина, полицейские заявили, будто одиночные пикеты по закону о собраниях и митингах – это публичное мероприятие, требующее согласование. На самом деле одиночные пикеты согласования, по закону, не требуют. По мнению главреда "Псковской ленты новостей", в заметке о пикете "нет ни слова призыва" к участию в акции.

Полицейские во время беседы пригрозили составить протоколы на "организаторов одиночных пикетов" по ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции), а на участников — по ст. 20.6.1 КоАП (нарушение режима самоизоляции), рассказал Камалягин.

Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании терроризма из-за колонки в "Псковской ленте новостей". В материале журналистка рассуждала о мотивах подростка, который устроил взрыв у дверей здания ФСБ в Архангельске. При этом независимая лингвистическая экспертиза показала, что в ее колонке нет признаков оправдания терроризма.

Ранее гособвинение запросило для Прокопьевой шесть лет колонии. Объявление приговора назначено на 6 июля.