18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:00

Петербуржцы протестуют против закрытия рюмочных: петиция в их защиту набирает обороты

фото ЗакС политика Петербуржцы протестуют против закрытия рюмочных: петиция в их защиту набирает обороты

Активисты разместили на интернет-портале Change.org петицию "Нет уничтожению барной и гастрокультуры Санкт-Петербурга" в защиту мини-баров и рюмочных: петербуржцы протестуют против того, чтобы заведение оценивали по площади зала обслуживания.

"Такой подход недопустим. В мире есть много заведений на один-два столика, где можно поесть и выпить. И никого не смущает их размер. Значительная часть заведений, которые принесли городу заслуженную славу барной и гастрономической столицы, оказывается вне закона", - указывают авторы обращения.

На сегодняшний день свои подписи под петицией оставили более 4,5 тысяч граждан.

К настоящему моменту петицию в адрес губернатора уже подписали более 4350 человек.

"Именно здесь заботятся о комфорте и спокойствии окрестностей. Их уничтожение нанесёт ощутимый удар по привычной жизни петербуржцев и имиджу города", - уверены создатели воззвания.

Напомним, 23 июня петербургский парламент принял документ, меняющий минимальную площадь зала обслуживания точек общепита, которым разрешено торговать спиртным. Вместо 20 кв. м, которые ранее предлагали депутаты, она составит 50 кв. м.

Как отметил соавтор инициативы, единоросс Денис Четырбок, это позволит защитить жителей домов от посетителей распивочных, открытых по соседству с ними.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:21 Минюст имеет претензии к партии "Народ против коррупции", главой которой должен стать племянник Путина

14:50 "Работы ещё много": Беглов осмотрел новую школу и побывал на стройке в Приморском районе

13:52 В Петербурге открыли мемориал в память о погибших в Баренцевом море подводниках

13:00 "Это дело против каждого": Петербургские писатели и историки поддержали Светлану Прокопьеву

12:20 Племянник Путина возглавит партию "Народ против коррупции"

10:33 Столичный суд оштрафовал члена УИК, выдавшего два бюллетеня избирателю

4 июля, 17:55 Глава Союза женщин: У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике

4 июля, 17:35 Журналистов "Псковской губернии" задержали на пикетах в поддержку Прокопьевой

4 июля, 16:55 "Родина" решила идти на выборы как партия регионов

4 июля, 16:18 СК обжаловал отмену постановления о возбуждении дела против следователя центрального аппарата


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:00 Петербуржцы протестуют против закрытия рюмочных: петиция в их защиту набирает обороты

17:21 Минюст имеет претензии к партии "Народ против коррупции", главой которой должен стать племянник Путина

16:51 В Казани арестовали активиста за пикетирование против поправок к Конституции

15:50 "Мина замедленного действия": Путин - о старой версии Конституции

14:50 "Работы ещё много": Беглов осмотрел новую школу и побывал на стройке в Приморском районе

13:52 В Петербурге открыли мемориал в память о погибших в Баренцевом море подводниках

13:00 "Это дело против каждого": Петербургские писатели и историки поддержали Светлану Прокопьеву

12:20 Племянник Путина возглавит партию "Народ против коррупции"

11:27 Адвокат: Историк Соколов избивал свою сожительницу Ещенко

10:43 В РФ выявили ещё 6736 граждан с COVID-19: плюс 275 - в Петербурге

10:33 Столичный суд оштрафовал члена УИК, выдавшего два бюллетеня избирателю

4 июля, 17:55 Глава Союза женщин: У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике

4 июля, 17:35 Журналистов "Псковской губернии" задержали на пикетах в поддержку Прокопьевой

4 июля, 16:55 "Родина" решила идти на выборы как партия регионов

4 июля, 16:18 СК обжаловал отмену постановления о возбуждении дела против следователя центрального аппарата

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru