Петербуржцы протестуют против закрытия рюмочных: петиция в их защиту набирает обороты

Активисты разместили на интернет-портале Change.org петицию "Нет уничтожению барной и гастрокультуры Санкт-Петербурга" в защиту мини-баров и рюмочных: петербуржцы протестуют против того, чтобы заведение оценивали по площади зала обслуживания.

"Такой подход недопустим. В мире есть много заведений на один-два столика, где можно поесть и выпить. И никого не смущает их размер. Значительная часть заведений, которые принесли городу заслуженную славу барной и гастрономической столицы, оказывается вне закона", - указывают авторы обращения.

На сегодняшний день свои подписи под петицией оставили более 4,5 тысяч граждан.

К настоящему моменту петицию в адрес губернатора уже подписали более 4350 человек.

"Именно здесь заботятся о комфорте и спокойствии окрестностей. Их уничтожение нанесёт ощутимый удар по привычной жизни петербуржцев и имиджу города", - уверены создатели воззвания.

Напомним, 23 июня петербургский парламент принял документ, меняющий минимальную площадь зала обслуживания точек общепита, которым разрешено торговать спиртным. Вместо 20 кв. м, которые ранее предлагали депутаты, она составит 50 кв. м.

Как отметил соавтор инициативы, единоросс Денис Четырбок, это позволит защитить жителей домов от посетителей распивочных, открытых по соседству с ними.

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