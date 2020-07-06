В РЖД рассказали о строительстве нового моста через Колу взамен обрушившегося

Пресс-служба "Российских железных дорог" (РЖД) доложила последнюю информацию о ходе работ по возведению новой железнодорожной переправы через реку Колу под Мурманском. Утверждается, что опоры будут установлены на расстоянии от непосредственно от акватории - в отличие от предыдущего моста, который рухнул в нынешнем году. Новая постройка обещает иметь 110 метров в длину с 18-метровыми заездами с обеих сторон. Инженерно-геодезические работы уже завершены.

"В настоящее время проводятся работы по устройству буронабивных свай с установкой арматурных каркасов и бетонированием. Также организованы работы по укрупненной сборке нового пролетного строения моста. На объекте строительства работают более 150 человек и 28 единиц техники", - гласит сообщение.

По обходному участку пути стало возможно проехать со второй половины июня.