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18:54

Чиновники посчитали ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске

фото ЗакС политика Чиновники посчитали ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске

Роспотребнадзор оценил убытки от скандального загрязнения окружающей среды в Норильске в 148,2 млрд рублей, передает "Интерфакс". Львиная доля от этой суммы, свыше 147 млрд, выпала на долю водных объектов. От "Норильского никеля", чьи предприятия находятся на территории, ведомство требует добровольно погасить этот ущерб.

Урон, нанесенный арктической природе, беспрецедентен, заявил министр природы и водных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

Напомним, что в конце мая в воду попало свыше 20 тысяч тонн дизельного топлива, о чем несколько дней спустя местные чиновники предпочли умалчивать. В конечном счете это вызвало гнев со стороны президента Владимира Путина. Позже против мэра Норильска Рината Ахметчина возбудили уголовное дело по статье о халатности.

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