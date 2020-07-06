Замглавы Минобрнауки арестовали по делу о крупном мошенничестве

Заместителя министра образования и науки Марину Лукашевич, задержанную в пятницу 3 июля, поместили под стражу до 16 августа в рамках дела о мошенничестве на 50 млн рублей, по которому она проходит как подозреваемая, сообщил "Интерфакс". Суд в Москве не пошел на поводу у стороны защиты и не согласился избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, за залог в 3 млн рублей и под поручительство.

По версии силовиков, крупную сумму из казны чиновникам удалось присвоить в 2016 году, подписывая поддельные акты приемки работ. Вместе с Лукашевич по делу проходит сотрудник Россотрудничества Михаил Попов, задержанный в тот же день.

Свою причастность к хищениям из бюджета чиновница последовательно отрицает.