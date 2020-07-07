Суд прекратил дело петербуржца, оштрафованного за прогулку с сыном на площадке

Ленинский суд Петербурга прекратил дело в отношении петербуржца Алексея Полищука, которого ранее оштрафовали за занятия спортом с сыном на площадке, сообщает "Апология протеста".

Дело прекращено из-за отсутствия состава правонарушения. В протоколе об административном правонарушении в полиции Полищуку не разъяснили права и не вручили копию протокола, что подтверждается отсутствием подписи мужчины. Не было в протоколе и других доказательств, в том числе адреса площадки. Установить место из сделанных полицейскими фотографий оказалось невозможно. Также не был указан пункт постановления правительства Петербурга, который запрещает нахождение на детской площадке.

Ленинский суд ранее оштрафовал Полищука на 15 тысяч рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) за то, что он в апреле вышел на спортивную площадку у дома вместе с несовершеннолетним сыном, как посоветовали ему сделать в спортивной школе. Это был первый случай в Петербурге, когда горожанина оштрафовали за нарушение запрета на посещение площадок, введенного из-за коронавируса. В июне Горсуд отменил этот штраф и направил дело на новое рассмотрение.