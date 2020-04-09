Гулявшего на детской площадке с ребенком петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей

Жителя Петербурга, который в обход запрета повел ребенка гулять на детскую площадку, теперь ждет штраф в размере 15 тысяч рублей, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

38-летнему горожанину инкриминировали нарушение по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих).

Напомним, в городе на Неве с 28 марта по 30 апреля воспрещается посещение детских и спортивных площадок, парков, садов и скверов. Нарушителей ждет штрафная санкция до 30 тысяч рублей.

По состоянию на 8 апреля COVID-19 обнаружен у 329 человек.