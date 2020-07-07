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11:57

ФСБ считает, что Сафронов передавал спецслужбам НАТО секретные данные

фото ЗакС политика ФСБ считает, что Сафронов передавал спецслужбам НАТО секретные данные

В Федеральной службе безопасности полагают, что экс-корреспондент "Коммерсанта" мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России", уведомляет РИА "Новости", ссылаясь на соответствующее заявление пресс-службы ведомства.

Опубликовано также видео задержания журналиста. На кадрах двое мужчин в штатском останавливают Сафронова возле дома, обыскивают и, слегка заламывая ему руки, заводят в микроавтобус. 

Журналиста задержали сегодня утром. В его отношении возбуждено уголовное дело о государственной измене, максимальное наказание по которой - до 20 лет тюрьмы.

В последнее время Сафронов работал в "Роскосмосе".

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