ФСБ считает, что Сафронов передавал спецслужбам НАТО секретные данные

В Федеральной службе безопасности полагают, что экс-корреспондент "Коммерсанта" мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России", уведомляет РИА "Новости", ссылаясь на соответствующее заявление пресс-службы ведомства.

Опубликовано также видео задержания журналиста. На кадрах двое мужчин в штатском останавливают Сафронова возле дома, обыскивают и, слегка заламывая ему руки, заводят в микроавтобус.

Журналиста задержали сегодня утром. В его отношении возбуждено уголовное дело о государственной измене, максимальное наказание по которой - до 20 лет тюрьмы.

В последнее время Сафронов работал в "Роскосмосе".