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13:47

Сергей Шнуров стал сопредседателем Партии роста

фото ЗакС политика Сергей Шнуров стал сопредседателем Партии роста

Партия роста на съезде 7 июля определила состав сопредседателей. В него вошли Борис Титов, Александр Любимов, Ксения Безуглова, Александр Хуруджи, Оксана Дмитриева, Евгений Коган, Сергей Станкевич, Николай Фоменко, Илья Сачков и Сергей Шнуров, сообщил ЗАКС.Ру глава петербургского отделения партии Павел Швец.

По его словам, пока выборы сопредседателей можно назвать неформальными. Формально все будет закреплено на следующем съезде после регистрации изменений в устав, уточнил Швец.

Съезд Партии роста проходит 7 июля в Москве. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы грядущих электоральных кампаний, изменения в устав партии, формирование регионального совета и другое.

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Напомним, фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров вступил в Партию роста в феврале 2020 года. Тогда он не подтвердил и не опроверг своих намерений принять участие в выборах в Государственную думу в 2021 году. В конце июня стало известно, что Шнуров назначен генеральным продюсером канала RTVI.

София Саттарова


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