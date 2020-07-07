Шнуров: Современная Россия - это постмодерн

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров во время выступления на съезде политической организации 7 июля заявил, что современную Россию не стоит равнять с Советским Союзом. Он считает, что СССР могло что-то предложить миру - идея коммунизма хорошо экспортировалась. Сейчас же Россия ничего миру предложить не может, уверен Шнуров:

- Это абсолютный симулякр. С фасада это выглядит так, а это стена из гипрока - пальцем ткни, а там ничего нет. Советская система была интернациональным проектом, если вы помните. Та идея построения коммунизма прекрасно экспортировалась, да и импортировалась. Сейчас мы находимся в той фазе, когда мы ничего не можем предложить миру, кроме как немножко его покошмарить.

По мнению музыканта, современная страна живет в некоей конструкции с постмодерном.

- С Советским союзом я бы нас не равнял. Мы находимся в другой какой-то конструкции. Здесь очень много постмодерна, здесь очень много вида, здесь очень много "как бы", здесь очень много поз, за собой ничего не несущих. Как могут существовать над Кремлем одновременно двуглавый орел - символ монархии, и красная звезда. Вот конструкция, в которой мы существуем. Как это? Вот так. Это постмодерн, - считает музыкант.

Он заявил, что для изменения ситуации к лучшему необходимо уметь и заниматься собой, а затем это перейдет в занятие страной.

Шнуров добавил, что Партия роста не предлагает "райских кущ". Это партия людей, которые привыкли и хотят работать - этого его однопартийцы и требуют, отметил музыкант.

- Мы не хотим получать какие-то субсидии. Мы хотим пространство для собственной свободы, - заявил Шнуров.

Сергей Шнуров 7 июля вошел в состав сопредседателей Партии роста. Аналогичные посты заняли также Борис Титов, Александр Любимов, Ксения Безуглова, Александр Хуруджи, Оксана Дмитриева, Евгений Коган, Сергей Станкевич, Николай Фоменко, Илья Сачков.