В Госдуме предложили приравнять отчуждение территории РФ к экстремизму

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на рассмотрение нижней палаты парламента внесен законопроект о приравнивании отчуждения территории России к экстремистской деятельности, передает ТАСС.

Законопроект предлагает дополнить абзац 2 п. 1 ст. 1 ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" словами о том, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории. По версии Крашенинникова законопроекта, это приведет терминологию закона в соответствие с Конституцией и "позволит избежать двумысленного или неопределенного толкования целостности" страны.

Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей – 280.2 УК РФ (нарушение территориальной целостности России). В качестве наказания предложено ввести лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. Административные штрафы за призывы к нарушению территориальной целостности РФ могут составить до 100 тысяч рублей для физлиц и до 300 тысяч – для юридических, повторное нарушение обернется уголовной ответственностью.

Крашенинников заявил, что "на фоне происходящих в мире процессов и существующих глобальных угроз очень важно обеспечить нерушимость" границ. По его мнению, предложенные законопроекты позволят "обеспечить реализацию новых конституционных положений".