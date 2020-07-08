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18:59

Суд отменил итоги мунвыборов на УИК №1280 - в совет МО "Московская застава" проходят оппозиционеры

фото ЗакС политика Суд отменил итоги мунвыборов на УИК №1280 - в совет МО "Московская застава" проходят оппозиционеры

Московский районный суд Петербурга отменил итоги муниципальных выборов на избирательном участке №1280 в МО "Московская застава", сообщила ЗАКС.Ру экс-кандидатка от "Яблока" в мундепы округа Анна Кузнецова. Она вместе с другим бывшим кандидатом Александром Будбергом подала иск к участковому избиркому, члены которого в ночь после голосования сбежали с подсчитанными бюллетенями.

По словам Кузнецовой, теперь в муниципальный совет проходят она сама, "яблочница" Екатерина Жаркова и Будберг. Выйти из совета должны Мария Агафонова (самовыдвижение), Екатерина Кочергина (ЛДПР) и Наталья Федорова ("Единая Россия"), сообщила экс-кандидатка. Она добавила, что ответчики скорее всего подадут апелляцию на решение районного суда. 

Напомним, во время подсчета голосов после муниципальных выборов 8 сентября 2019 года на УИК №1280 перевес был в пользу кандидатов от оппозиции, но подсчет комиссия не закончила - их засняли выходящими с бумагами из здания, в котором располагался участок. На суде ответчики и их свидетели заявляли, что якобы только перешли в другое помещение в здании из-за сломавшегося принтера. Кузнецова же с Будбергом настаивали на том, что комиссия покинула здание и не возвращалась в него. 

София Саттарова

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18:59 Муниципал: Суд отменил итоги мунвыборов на УИК №1280 - в совет МО "Московская застава" проходят оппозиционеры

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