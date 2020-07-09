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13:33

Росфинмониторинг внес журналиста Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов

фото ЗакС политика Росфинмониторинг внес журналиста Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла фамилию журналиста Аркадия Бабченко в список террористов и экстремистов, уведомляет "Интерфакс". Причины такого решения не разглашаются.

Бывший военный корреспондент Бабченко покинул Россию в 2017 году, заявив об угрозах в адрес семьи. Прожив некоторое время за границей, он обосновался в Украине. 29 мая 2018 года в СМИ появились сообщения о том, что журналиста застрелили на пороге его киевской квартиры. Через день выяснилось, что это было спецоперацией по его спасению в исполнении Службы безопасности Украины и что он жив. В покушении на себя Бабченко обвинил Россию. В ноябре 2019 года он, неудовлетворенный украинской политической повесткой, уехал из страны в Израиль.

Ранее он намеревался судиться через ЕСПЧ с Россией, но дальше заявлений дело не пошло.

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