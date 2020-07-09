Десятки курьеров безуспешно пытались попасть в офис своей компании, ища справедливости

В Петербурге получила продолжение конфликтная ситуация, связанная с задержкой зарплат курьерам и взысканием с них служебных штрафов, передает издание "МБХ Северо-Запад". Сорок сотрудников службы доставки Delivery Club накануне пытались навестить офис компании с претензиями, однако дверь им не открыли, сообщил председатель профсоюза "Курьер" Кирилл Украинцев.

"В Москве удалось добиться частичных успехов. Например, были отменены штрафы за май. Но в Петербурге с людьми никто разговаривать не стал", - отметил активист.

В первоначальный замысел протестующих входило договориться с работодателем, не вынося проблему на публику, но утверждается, что другого пути у них уже не осталось. Сегодня, 9 июля, ожидаются одиночные пикеты курьеров, жалующихся на несправедливость.

Ранее в поддержку курьеров, сталкивающихся с несправедливостью, в Петербурге прошел протестный перфоманс.