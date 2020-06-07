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13:25

"Партия мертвых" поддержала протест курьеров уличной акцией

фото ЗакС политика "Партия мертвых" поддержала протест курьеров уличной акцией

Представитель петербургского филиала "Партии мертвых" провел в центре города перфоманс, выражая солидарность с возникшим в последнее время протестом сотрудников курьерской службы Delivery Club. Акционист облачился в узнаваемую фирменную форму, включая большой зеленый "брендовый" рюкзак, на котором дополнительно было написано "Доставка смерти". Лицо активист в ходе своеобразного пикета прикрывал табличкой с изображением черепа.

В заявлении "ВКонтакте", принадлежащем политической организации, утверждается, что условия труда в компании доставки "нечеловеческие".

Ранее работники сервиса жаловались СМИ на регулярные и не всегда заслуженные штрафы от руководства и несправедливые, с их точки зрения, увольнения.

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