"Партия мертвых" поддержала протест курьеров уличной акцией

Представитель петербургского филиала "Партии мертвых" провел в центре города перфоманс, выражая солидарность с возникшим в последнее время протестом сотрудников курьерской службы Delivery Club. Акционист облачился в узнаваемую фирменную форму, включая большой зеленый "брендовый" рюкзак, на котором дополнительно было написано "Доставка смерти". Лицо активист в ходе своеобразного пикета прикрывал табличкой с изображением черепа.

В заявлении "ВКонтакте", принадлежащем политической организации, утверждается, что условия труда в компании доставки "нечеловеческие".

Ранее работники сервиса жаловались СМИ на регулярные и не всегда заслуженные штрафы от руководства и несправедливые, с их точки зрения, увольнения.