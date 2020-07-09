Шендерович о задержании Фургала: Люби Путина, номенклатура! Прилюдней и наглее

Публицист Виктор Шендерович счел для себя максимально понятным сюжет с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала: по его утверждению, чиновник проявлял недостаточную лояльность главе государства, а также не позволил особенно нагло фальсифицировать голосование по поправкам в Конституцию в своем регионе. То, за что теперь задержали и преследуют Сергея Фургала (подозрение в организации убийств бизнесменов), для аналитика глубоко вторично и служит декорацией.

"Убивал Фургал, не убивал – бог его знает. Главное – нашли. Отсюда эрго, как говорил один могильщик у Шекспира: люби Путина, номеклатура! Шибче люби его, прилюдней и наглее, прилипай, соревнуясь в бесстыдстве, чтобы тени сомнения не оставалось в бункере", - написал Шендерович у себя в Facebook.

По словам автора, извиняющегося в данном случае за лексикон, Кремль увидел ситуацию так, будто бы Фургал "залупился на Путина".

В Петербурге соратники Фургала по ЛДПР провели пикеты в его поддержку.