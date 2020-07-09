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16:38

Члены ЛДПР провели в Петербурге пикеты в поддержку губернатора Фургала

фото ЗакС политика Члены ЛДПР провели в Петербурге пикеты в поддержку губернатора Фургала

Члены петербургского отделения ЛДПР Анна Замараева и Михаил Попков встали в одиночные пикеты в поддержку задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщила ЗАКС.Ру Замараева. Акция проходила на Невском проспекте рядом с Гостиным двором. Замараева и Попков стояли с плакатами "Я\Мы Сергей Фургал".

Замараева считает, что задержание губернатора произошло по политическим мотивам.

- У нас вызвала недовольства вопиющая несправедливость, которая свершилась с ним. Потому что, на самом деле, я считаю, что он был задержан как раз таки за свою активную антикоррупционную деятельность, политическую деятельность на посту губернатора. Он очень популярен в регионе, он многое делает. Начиная от сокращения всяких доплат для чиновников и депутатов в регионе, и до того, что он добивается для Хабаровска города федерального значения, - рассказала либерало-демократка. 

Она добавила, что задача акции была привлечь внимание к ситуации. По ее словам, сотрудники полиции интереса к пикетам не проявили - "может потому что днем". 

Жители Хабаровска намерены выйти на митинг 11 июля в поддержку Фургала, сообщила Замараева. Она уточнила, что пока неизвестно, пройдет ли аналогичная акция в Петербурге.

Напомним, Фургало стал губернатором Хабаровского края в 2018 году. На этот пост он выдвигался от партии ЛДПР. Утром 9 июля его задержали в Хабаровске по подозрению в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей в 2004-2005 годах. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился произошедшим и заявил, что вся фракция либерало-демократов может сложить свои полномочия в Государственной Думе в качестве протеста. 

София Саттарова

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