Архангельский губернатор признал ненужность инфраструктуры, созданной для свалки на Шиесе

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что инфраструктура, созданная специально для строившегося на станции Шиес "экотехнопарка", в новых обстоятельствах, после сворачивания проекта, не имеет никакой практической ценности, и тем более не стоит ее каким-то образом обслуживать.

"На сегодняшний день мне кажется, что эта инфраструктура больше не имеет никакого смысла - ни экономического, ни какого-либо иного. Что касается инфраструктуры РЖД, которую она строила для работы полигона Шиес, то смысла строить инфраструктуру для полигона, которого не будет у РЖД [также] нет. Насколько я знаю, никакие строительные работы РЖД там не ведет и продолжать не планирует", - приводит слова чиновника ТАСС.

Установленные застройщиком сооружения, по словам Цыбульского, либо снесут, либо приспособят для нужд граждан, о чем у них официально и публично спросят.

Ранее объявлялось о том, что землю в окрестностях станции рекультивируют к 2031 году. Строительство крупнейшего в Европе мусорного полигона приостановили после массовых протестов по всей стране и по решению суда. На этом фоне ушли в отставку двое руководителей регионов, между которыми находится Шиес - главы Архангельской области и республики Коми.