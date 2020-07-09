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18:45

Архангельский губернатор признал ненужность инфраструктуры, созданной для свалки на Шиесе

фото ЗакС политика Архангельский губернатор признал ненужность инфраструктуры, созданной для свалки на Шиесе

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что инфраструктура, созданная специально для строившегося на станции Шиес "экотехнопарка", в новых обстоятельствах, после сворачивания проекта, не имеет никакой практической ценности, и тем более не стоит ее каким-то образом обслуживать.

"На сегодняшний день мне кажется, что эта инфраструктура больше не имеет никакого смысла - ни экономического, ни какого-либо иного. Что касается инфраструктуры РЖД, которую она строила для работы полигона Шиес, то смысла строить инфраструктуру для полигона, которого не будет у РЖД [также] нет. Насколько я знаю, никакие строительные работы РЖД там не ведет и продолжать не планирует", - приводит слова чиновника ТАСС.

Установленные застройщиком сооружения, по словам Цыбульского, либо снесут, либо приспособят для нужд граждан, о чем у них официально и публично спросят.

Ранее объявлялось о том, что землю в окрестностях станции рекультивируют к 2031 году. Строительство крупнейшего в Европе мусорного полигона приостановили после массовых протестов по всей стране и по решению суда. На этом фоне ушли в отставку двое руководителей регионов, между которыми находится Шиес - главы Архангельской области и республики Коми.

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