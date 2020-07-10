Четырбок развеял страхи владельцев мини-баров, опасавшихся закрытия из-за закона о "наливайках"

Подавляющему большинству петербургских баров из "списка 100" не следует опасаться закрытия из-за принятого Заксобранием закона о запрете рюмочных и "наливаек" в жилых домах, уведомил автор инициативы, депутат Денис Четырбок.

Сразу после принятия закона в СМИ распространилась информация о том, что свою деятельность из-за него могут прекратить свыше сотни культовых заведений Северной столицы. В частности, под угрозой оказались такие места, как Pita's, "Хачапури и вино", а также бары "Компромисс", "Бюро", Wood Bar и многие другие, пользующиеся большой популярностью в городе на Неве.

"Уже сейчас, когда мы связались с 80% управляющих указанных точек, могу заявить: 75% баров, кафе и ресторанов продолжат работать", - заверил парламентарий.

По его информации, в большинстве заведений площадь обслуживания превышает 50 "квадратов", ещё четверть точек обладают возможностью расширить занимаемое помещение.

"Та шумиха, которую развели в интернете, фактически необоснована", - полагает Четырбок.

Закон о запрете малых распивочных в жилых домах прошел 8 июля третье чтение в городском парламенте.

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