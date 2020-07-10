Очередные 600 тонн урановых отходов отправились из Германии в Россию

С немецкого предприятия по обогащению урана, расположенного в Гронау, 9 июля в Россию была отправлена очередная 600-тонная партия урановых "хвостов", уведомили в организации "Экозащита".

Железнодорожный состав доставит отходы из Германии в порт Амстердава, после чего груз будет направлен в петербургский порт Усть-Луга. После 12 вагонов направятся в Новоуральск.

"Транспортировка в четверг достаточно необычна для ядерных перевозок из Гронау, чаще это происходит в начале недели. Экологи связывают это с желанием ядерной промышленности избежать протестов по маршруту транспортировки. Всего с начала 2020 года в Россию ввезено более 3500 тонн урановых хвостов", - поделились информацией в "Экозащите".

Активисты и экологи анонсировали протестные акции по всему пути следования состава - в Мюнстере, Охтрупе и Гронау.

Напомним, урановые "хвосты" с самого начала действия контракта, заключенного между Техснабэкспортом ("дочка" Росатома) и германо-британско-голландской компанией Urenco, отправляли в Петербург. Это вызвало возмущение как активистов, так и местных жителей. Депутат ЗакСа Борис Вишневский обращался к "Росатому" и к губернатору Александру Беглову с требованием не допускать доставки опасного груза в город на Неве. На это Беглов ответил, что радиационная обстановка в Северной столице от этого не страдает, а в "Росатоме" в свою очередь заявили о полной безопасности транспортировки отходов.

Тем не менее "Росатом" решил перенаправлять составы в Усть-Лугу, а не разгружать их в Петербурге. Всего за три года из Гронау планируется доставить в Россию 12 тысяч тонн урановых "хвостов".