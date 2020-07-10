Станцию метро "Новокрестовская" решили переименовать в "Зенит"

Члены Топонимической комиссии проголосовали за переименование станции метро "Новокрестовская" в "Зенит", передает "Фонтанка.ру".

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб благодарен "за такой подарок", и назвал символичным такое переименование в год 95-летия "Зенита" и победы в российском чемпионате.

""Зениту" была очень нужна поддержка города. И вот мы отпраздновали седьмое чемпионство клуба. Могу сказать, что этого радостного события не было бы без усилий городских властей", - сказал Медведев.

Он пообещал, что клуб возьмет на себя "весомую часть" затрат, связанных с переименованием станции. При переименовании придется менять все существующие городские схемы, карты, информационные носители.

Переименовать "Новокрестовскую" в "Зенит" хотели еще в 2019 году, но тогда члены Топонимической комиссии и петербуржцы высказались против.