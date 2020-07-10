Росстат: В мае в РФ умерли 12 452 человека, зараженных COVID-19

Согласно предоставленной Росстатом статистике, только в мае на территории РФ скончались 12 452 человека, инфицированные коронавирусом, уведомляется на сайте федеральной службы.

Летальные исходы делятся на две категории: в первом случае COVID-19 стал основной причиной гибели пациента (7444 человека), во втором - усугубил имеющиеся заболевания, от которых и погиб гражданин (5008 человек).

Из 7444 умерших в 5644 случаях вирус был подтвержден лабораторно, в других в 1800 - нет, однако общая клиническая картина указывала на его наличие.

Следует напомнить, что в прошедшем июне в Петербурге зарегистрировали рекордную за 10 лет смертность - за месяц в городе по той или иной причине погибли 7106 граждан, что в 1,5 раза выше показателей 2019 года.

При этом, согласно официально статистике, от COVID-19 с начала пандемии скончался 1541 человек.

Добавим также, как подсчитали специалисты первого сортировочного COVID-центра компьютерной томографии Медицинского института им. Березина Сергея, с 26 апреля пневмонию диагностировали у 17,2 тысяч петербуржцев.