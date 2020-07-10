В Госдуме заявили об обсуждении идеи отмены "дня голосования" перед выборами

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что идея об отмене "дня тишины" перед выборами обсуждается, передает "Интерфакс".

По его мнению, "день тишины" можно отменить как устаревший институт. Он уточнил, что идея о его отмене пока не оформлена как законопроект.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента обсуждают идеи отменить "день тишины" перед выборами и назначаль наблюдателей только через Общественную палату. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле подобная идея не обсуждается.